El segundo capítulo de la jornada 2 de la Champions League 2025-26 cerró con duelos cargados de emoción. Entre ellos, PSG sorprendió al Barcelona en Montjuic y varios equipos favoritos dejaron escapar puntos importantes.

Lo más destacado

Barcelona 1 – 2 PSG : los parisinos sorprendieron en el Estadio Olímpico Lluís Compayns y se llevaron un triunfo clave con remontada incluida gracias a los goles de Mayulu y Gonçalo Ramos. Ferran Torres marcó inicialmente para los catalanes.

: los parisinos sorprendieron en el Estadio Olímpico Lluís Compayns y se llevaron un triunfo clave con remontada incluida gracias a los goles de Mayulu y Gonçalo Ramos. Ferran Torres marcó inicialmente para los catalanes. Qarabag 2 – 0 Copenhague : el cuadro azerbaiyano aprovechó su localía para sumar tres puntos valiosos.

: el cuadro azerbaiyano aprovechó su localía para sumar tres puntos valiosos. Union Saint-Gilloise 0 – 4 Newcastle : los ingleses arrasaron en Bélgica y confirman que son un rival peligroso en la liguilla.

: los ingleses arrasaron en Bélgica y confirman que son un rival peligroso en la liguilla. Borussia Dortmund 4 – 1 Athletic Club : los alemanes impusieron autoridad en casa y golearon con claridad.

: los alemanes impusieron autoridad en casa y golearon con claridad. Napoli 2 – 1 Sporting Lisboa : los italianos remontaron y se llevaron un triunfo trabajado en el Diego Armando Maradona.

: los italianos remontaron y se llevaron un triunfo trabajado en el Diego Armando Maradona. Arsenal 2 – 0 Olympiacos: los gunners confirmaron su favoritismo con una victoria sólida en Londres.

Las sorpresas

Bayer Leverkusen 1 – 1 PSV : empate que deja a ambos equipos insatisfechos, especialmente al Leverkusen.

: empate que deja a ambos equipos insatisfechos, especialmente al Leverkusen. Villarreal 2 – 2 Juventus : choque equilibrado que terminó repartiendo puntos en La Cerámica gracias a un agónico gol de Renato Veiga.

: choque equilibrado que terminó repartiendo puntos en La Cerámica gracias a un agónico gol de Renato Veiga. Mónaco 2 – 2 Manchester City: duelo intenso en el Principado, donde el equipo de Guardiola no pudo pasar del empate.

Con estos marcadores, la Champions se pone cada vez más interesante, con la liguilla sin un dominador claro y con sorpresas que podrían marcar el rumbo de los clasificados en las jornadas finales.