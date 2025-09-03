Las farmacias recibieron autorización para comercializar medicamentos a base de cannabis, lo cual implica cumplir con estrictos requisitos de seguridad y regulación para garantizar el acceso controlado a estos productos.

Según el Dr. Jorge Villalobos Pinzón, médico y cirujano, los profesionales de salud deben confirmar el diagnóstico mediante una receta médica detallada que especifique las indicaciones para el despacho, mientras que los productos deben incluir etiquetas en español con información sobre principios activos como THC y CBD, además de certificados que aseguren la ausencia de pesticidas o metales pesados.

Esta medida, que abarca tanto productos de consumo como tópicos, busca ofrecer alternativas terapéuticas seguras, aunque se advierte sobre posibles efectos como sequedad bucal o somnolencia, dependiendo de la composición y dosificación de cada formulación.