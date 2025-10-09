El acuerdo de paz entre Israel y Hamás contiene veinte puntos fundamentales, entre los que destaca la desmilitarización de Gaza y el intercambio de rehenes judíos por prisioneros palestinos.

Como parte esencial del convenio, se establece el compromiso de Hamás hacia una coexistencia pacífica y la entrada de ayuda humanitaria para la reconstrucción de la Franja.

La implementación de estos acuerdos busca reconstruir un territorio donde el 80% de las estructuras están afectadas o destruidas tras años de conflicto.