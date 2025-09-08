Escrito por: Eduardo Troconis
El duelo entre Costa Rica y Haití, correspondiente a las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial se jugará en la noche de este martes, 9 de septiembre, a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Las entradas para el partido ya están disponibles con sus respectivos precios, revelados días atrás por la Federación Costarricense de Fútbol.
Los boletos están disponibles en la plataforma SpecialTicket.net, con precios que van desde los ₡7.000 en sol hasta los ₡30.000 en palco.
Entradas por sector
- Sol: ₡7.000
- Sombra: ₡9.000
- Sombra preferencial: ₡10.500
- Platea: ₡12.000
- Platea preferencial: ₡13.500
- Balcón: ₡15.500
- Balcón preferencial: ₡17.000
- Palco: ₡30.000
Los precios incluyen impuestos y cargos por servicio.
Costa Rica buscará imponerse en casa y sacar los primeros tres puntos en la ronda final de estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026.