Vuelven las emociones de la UEFA Champions League esta semana, y algunos juegos llaman la atención por sobre el resto. Repase los más destacados:

Los partidos de la fecha

El regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, la que alguna fue su casa, es de los más picantes de la fecha ahora que volvió a Benfica.

El plato fuerte llega el miércoles, Barcelona recibe la visita del actual campeón PSG, y el regreso del más reciente Balón de Oro, Ousmane Dembélé a su exclub. Mientras que otros duelos parejos llaman la atención, como el Dortmund vs Athletic, o el Villarreal vs Juventus.

Otros duelos de clubes importantes

Martes

Kairat Almaty vs Real Madrid

Atlético vs Frankfurt

Inter vs Slavia Paraga

Galatasaray vs Liverpool

Pafos vs Bayern

Miércoles

Arsenal vs Olympiacos

Mónaco vs Manchester City

Villarreal vs Juventus

Los juegos darán inicio a las 10:45 a.m., o bien, a la 1:00 p.m.