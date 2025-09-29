Vuelven las emociones de la UEFA Champions League esta semana, y algunos juegos llaman la atención por sobre el resto. Repase los más destacados:
Los partidos de la fecha
El regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, la que alguna fue su casa, es de los más picantes de la fecha ahora que volvió a Benfica.
El plato fuerte llega el miércoles, Barcelona recibe la visita del actual campeón PSG, y el regreso del más reciente Balón de Oro, Ousmane Dembélé a su exclub. Mientras que otros duelos parejos llaman la atención, como el Dortmund vs Athletic, o el Villarreal vs Juventus.
Otros duelos de clubes importantes
Martes
- Kairat Almaty vs Real Madrid
- Atlético vs Frankfurt
- Inter vs Slavia Paraga
- Galatasaray vs Liverpool
- Pafos vs Bayern
Miércoles
- Arsenal vs Olympiacos
- Mónaco vs Manchester City
- Villarreal vs Juventus
Los juegos darán inicio a las 10:45 a.m., o bien, a la 1:00 p.m.