Upala, San Carlos, Guatuso y zonas cercanas están entre los lugares con más registro de lluvias, los cuales están entre los de mayor atención por parte de la CNE.

Incluso en meses como septiembre y octubre, donde históricamente se da una mayor incidencia de precipitaciones, estas zonas son monitoreadas constantemente.

En lo que va del mes, estos cantones han reportado el mayor número de incidentes relacionados con inundaciones y deslizamientos, según el registro acumulado por la Comisión Nacional de Emergencias.