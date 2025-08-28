Picante, una gran palabra para definir el sorteo de la fase inicial en la UEFA Champions League 2025-2026.

Duelos entre campeones recientes, equipos históricos y posibles sorpresas son los que destacan. A continuación una lista completa de los duelos más llamativos.

Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich

Barcelona vs Paris Saint-Germain

Liverpool vs Real Madrid

Inter vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Juventus vs Real Madrid

Chelsea vs Barcelona

Bayern Múnich vs Chelsea

Arsenal vs Bayern Múnich

Inter vs Dortmund

Lista completa de emparejamientos

Cambios en la competencia

La UEFA implementará un cambio significativo al horario de la final, ahora se jugará a las 10:00 a.m. en horario de Costa Rica, y será en el Puskás Arena de Hungría.

Otra de las cosas que cambia es el balón, que ahora tendrá varios símbolos y un tono azul característico de la competencia.