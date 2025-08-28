Picante, una gran palabra para definir el sorteo de la fase inicial en la UEFA Champions League 2025-2026.
Duelos entre campeones recientes, equipos históricos y posibles sorpresas son los que destacan. A continuación una lista completa de los duelos más llamativos.
- Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
- Barcelona vs Paris Saint-Germain
- Liverpool vs Real Madrid
- Inter vs Liverpool
- Real Madrid vs Manchester City
- Juventus vs Real Madrid
- Chelsea vs Barcelona
- Bayern Múnich vs Chelsea
- Arsenal vs Bayern Múnich
- Inter vs Dortmund
Lista completa de emparejamientos
Cambios en la competencia
La UEFA implementará un cambio significativo al horario de la final, ahora se jugará a las 10:00 a.m. en horario de Costa Rica, y será en el Puskás Arena de Hungría.
Otra de las cosas que cambia es el balón, que ahora tendrá varios símbolos y un tono azul característico de la competencia.