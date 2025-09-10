Escrito por: Eduardo Troconis.

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial disputada en la noche de este martes estuvo cargada de drama. Con Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay y Brasil ya clasificados, se definió la selección que irá al repechaje.

Venezuela llegó a esta última fecha dependiendo de sí mismo para conseguir el pase a la repesca, sin embargo, con la abultada derrota sufrida ante Colombia, Bolivia, que finalizó con 20 unidades tras vencer 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal Del Alto, se quedó con el repechaje intercontinental. La Vinotinto, por su parte, cerró con 18 puntos y quedó fuera del Mundial.

En la parte baja, Perú y Chile firmaron campañas para el olvido. La Blanquirroja apenas ganó dos partidos y finalizó con 12 puntos, mientras que la Roja cerró última con 11 y una diferencia de -18.

Los seis boletos directos quedaron en manos de Argentina (38 pts), Ecuador (29 pts), Colombia (28 pts), Uruguay (28 pts), Brasil (28 pts) y Paraguay (28 pts). Todos ellos lograron asegurar su clasificación sin necesidad de esperar la última fecha.

De esta manera, Sudamérica ya tiene definidos a sus seis clasificados directos y a Bolivia como el representante que buscará un cupo extra en el repechaje, en un cierre de eliminatorias que dejó emociones hasta el último minuto.