En horas de la tarde de este lunes se confirmó la ausencia de dos defensores de La Sele para el duelo ante Haití.

Se trata de Francisco Calvo y Santiago Van der Putten. Eso sí, la Federación Costarricense de Fútbol anunció a los sustitutos.

¿Quiénes son?

Dos futbolistas de Alajuelense son los elegidos, pero no ambos son de perfil defensivo.

Guillermo Villalobos es el primero, mientras que Anthony Hernández completará la lista, un jugador con un perfil más ofensivo y desequilibrante.

La FCRF anunció la situación, y explicó que la baja de Van der Putten corresponde a una lesión, mientras que Calvo deberá cumplir una sanción.