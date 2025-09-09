Escrito por: Eduardo Troconis.

La Selección de Costa Rica recibe este martes a Haití en el Estadio Nacional, en lo que será su primer partido como local en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El duelo está programado para las 8:00 p.m., y marcará un momento clave en el Grupo C donde todos los equipos suman un punto tras empatar en sus respectivos estrenos.

Actualmente, Costa Rica lidera la tabla por criterio de desempate, seguida de Nicaragua, Haití y Honduras, todos con 1 punto en 1 partido jugado.

Para este partido, la Federación Costarricense de Fútbol anunció la convocatoria de los jugadores Guillermo Villalobos y Anthony Hernández, en sustitución de Santiago Van Der Putten (lesión) y Francisco Calvo (suspensión por acumulación de amarillas).

La Sele buscará aprovechar la localía para sumar de tres y tomar ventaja en una zona donde cada resultado será determinante para avanzar al Mundial. Tras esta doble fecha, solo quedarán 2 más, por lo que cada punto es fundamental de cara a las aspiraciones de la selección nacional.