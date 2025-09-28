Durante la tarde de este domingo se dio a conocer la información que cuatro jugadores de Alajuelense fueron sancionados y no viajaron con el grupo a Honduras.

¿Quiénes son?

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Razones

“Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero sí hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme el reglamento interno“.

Los jugadores infringieron el reglamento interno.

Situación actual

Alajauelense se jugará el boleto a semifinales de Copa Centroamericana este martes ante el Motagua. Recordar que se llevaron una victoria de 0-1 ante el cuadro rojinegro en el Morera Soto.



