Durante la tarde de este domingo se dio a conocer la información que cuatro jugadores de Alajuelense fueron sancionados y no viajaron con el grupo a Honduras.
¿Quiénes son?
Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.
Razones
“Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero sí hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme el reglamento interno“.
Los jugadores infringieron el reglamento interno.
Situación actual
Alajauelense se jugará el boleto a semifinales de Copa Centroamericana este martes ante el Motagua. Recordar que se llevaron una victoria de 0-1 ante el cuadro rojinegro en el Morera Soto.