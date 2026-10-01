Estos son los componentes de la uva que benefician la piel

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Las partes de la uva concentran compuestos antioxidantes que pueden contribuir a proteger la piel y apoyar su recuperación ante el daño, convirtiéndose en un aliado natural para el cuidado dérmico.

Milena Cervilla, terapeuta natural de Cervilla Natural, explica qué componentes presentes en las semillas y cáscaras de la uva pueden ser beneficiosos para la piel, por qué las semillas concentran compuestos antioxidantes de interés y qué papel cumplen los antioxidantes frente al daño causado por los radicales libres.

La especialista detalla cómo tratar una herida, si estos componentes pueden mejorar la apariencia de una piel con cicatrices, qué usar al salir de una cirugía, cómo tratar las cicatrices y qué diferencia existe entre los productos elaborados con semilla de uva y aquellos elaborados con su cáscara, recordando que la piel cicatrizada también necesita hidratación y que las heridas requieren limpieza y cuidados adecuados.