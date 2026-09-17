Estos son los cinco números para proteger la salud cardiovascular

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Conocer y controlar los cinco números del corazón es fundamental para proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades graves como infartos o derrames cerebrales.

El Dr. Luis Fernando Valerio Soto, cardiólogo, explica que estos números incluyen la presión arterial, que debe mantenerse por debajo de los valores recomendados, y el colesterol total y LDL, que no debe superar los 100 mg/dL.

El especialista detalla que la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, así como la función renal evaluada mediante creatinina, son los otros indicadores clave que permiten monitorear el estado del corazón y actuar a tiempo para reducir riesgos.