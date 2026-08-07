Estos son los cambios de salud después de los 40 años

Cumplir 40 años marca un punto de inflexión donde el cuerpo empieza a manifestar alteraciones metabólicas y hormonales, según el Dr. Marco Vinicio Boza.

El especialista señala que el metabolismo se vuelve más lento y que el desgaste del cartílago y la pérdida de densidad ósea se hacen más evidentes con la edad. Además, las arterias tienden a volverse más rígidas, lo que eleva la presión arterial, y el colesterol LDL se acumula en las paredes arteriales.

El doctor recomienda ejercicio físico, natación, pilates y yoga para fortalecer músculos y articulaciones, así como el consumo adecuado de calcio y vitamina D.