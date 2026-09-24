Estos son los beneficios del magnesio para el organismo

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El magnesio calma el sistema nervioso, disminuye el cortisol y apoya la producción de melatonina, lo que lo convierte en un mineral esencial para mejorar el sueño y reducir la tensión diaria.

La Dra. Raquel explica que el magnesio es excelente para inducir la relajación y evitar interrupciones por tensión muscular, y recomienda incorporarlo en la rutina nocturna idealmente de una a dos horas antes de acostarse.

La especialista detalla las diferencias entre el glicinato, el bisglicinato y el citrato, y comparte formas deliciosas de consumirlo a través de alimentos ricos en magnesio como el pudding de chía con cacao y banano, los bites energéticos de almendra y cacao, el batido energizante, las espinacas, las semillas de calabaza y la crema de aguacate con yogur griego, además de una receta de polvo de magnesio casero.