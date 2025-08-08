Escrito por: Eduardo Troconis.

La UNAFUT confirmó las designaciones arbitrales para la Jornada 3 del Torneo Apertura 2025-2026, donde dos duelos acaparan las miradas: Club Sport Cartaginés vs Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense vs Club Sport Herediano. Ambos encuentros, de alta intensidad y rivalidad, estarán bajo la conducción de árbitros con experiencia.

En el Fello Meza, el choque entre brumosos y morados (domingo 10 de agosto, 11:00 a.m.) será dirigido por Marianela Araya, árbitra de gran trayectoria en el fútbol nacional. Estará acompañada por Andrés Arrieta y Octavio Jara como asistentes, y Rigo Prendas como cuarto árbitro. En la cabina VAR, la responsabilidad recaerá en Anthony Bravo, con Carlos Salazar como AVAR.

En el Alejandro Morera Soto, el clásico provincial entre manudos y florenses (domingo 10 de agosto, 5:00 p.m.) tendrá a Benjamín Pineda como juez central, respaldado por Carlos Fernández y Osvaldo Luna en las bandas, y Roger Vindas como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Jesús Montero, con Cristopher Ramírez como AVAR.

A continuación se encuentran las designaciones para el resto de la jornada:

Guadalupe FC vs Puntarenas FC: William Matus.

AD San Carlos vs Municipal Liberia: David Gómez.

Municipal Pérez Zeledón vs Sporting FC: Keylor Herrera.

Esta fecha del torneo nacional promete partidos de alto voltaje y rivalidades históricas.