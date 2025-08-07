El París Saint-Germain se robó la atención en las nominaciones oficiales para el Balón de Oro 2025, que salió este jueves.
El club francés es el que más nombres aporta en todas las categorías principales: nueve jugadores al Balón de Oro, dos en el Trofeo Kopa, su arquero como candidato al Lev Yashin y su técnico entre los finalistas al premio Johan Cruyff.
Otros clubes como el Barcelona y Liverpool también aportan una buena cantidad de nominados en varias categorías.
Acá la lista completa de todos los premios:
🏆 NOMINADOS AL BALÓN DE ORO MASCULINO 2025 (30 jugadores)
Arsenal
- Viktor Gyökeres
- Declan Rice
Barcelona
- Robert Lewandowski
- Raphinha
- Pedri
- Lamine Yamal
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Chelsea
Inter de Milán
- Denzel Dumfries
- Lautaro Martínez
París Saint-Germain (PSG)
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Achraf Hakimi
- Khvicha Kvaratskhelia
- Désiré Doué
- Nuno Mendes
- João Neves
- Fabián Ruiz
- Vitinha
Liverpool
- Florian Wirtz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Alexis Mac Allister
Manchester City
Napoli
Real Madrid
- Kylian Mbappé
- Jude Bellingham
- Vinicius Júnior
👶 TROFEO KOPA (Mejor jugador menor de 21 años)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Désiré Doué (PSG)
- Estevão Willian (Chelsea)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Kenan Yildiz (Juventus)
🧤 PREMIO LEV YASHIN (Mejor arquero del año)
- Alisson Becker (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milán)
🧠 PREMIO JOHAN CRUYFF (Entrenador del año)
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (París Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
🏟️ CLUB MASCULINO DEL AÑO
- FC Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Chelsea FC (Inglaterra)
- Liverpool FC (Inglaterra)
- Paris Saint-Germain (Francia)
📌 Dato destacado
Por segundo año consecutivo, Lionel Messi (8 Balones de Oro) y Cristiano Ronaldo (6) no están entre los nominados.