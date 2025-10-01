Un total de 11 atletas nacionales recibirán becas olímpicas, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.
¿Quiénes son?
- Brisa Hennessy – Surf
- Leilani McGonagle – Surf
- Gerald Drummond – Atletismo
- Andrea Vargas – Atletismo
- Daniela Rojas -Atletismo
- Sharon Herrera – Atletismo
- Diana Brenes – Judo
- Sebastián Sancho – Judo
- Kenneth Tencio – BMX
- Neshy Lee Lindo – Taekwondo
- Maxwell Lacey – Lucha
Será una inversión de $9150, que, de acuerdo con la solidaridad olímpica, debe ser distribuida en 6 atletas, pero se opta por 11 con el objetivo de asegurar más representantes en las justas.