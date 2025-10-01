Un total de 11 atletas nacionales recibirán becas olímpicas, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

¿Quiénes son?

Brisa Hennessy – Surf

Leilani McGonagle – Surf

Gerald Drummond – Atletismo

Andrea Vargas – Atletismo

Daniela Rojas -Atletismo

Sharon Herrera – Atletismo

Diana Brenes – Judo

Sebastián Sancho – Judo

Kenneth Tencio – BMX

Neshy Lee Lindo – Taekwondo

Maxwell Lacey – Lucha

Será una inversión de $9150, que, de acuerdo con la solidaridad olímpica, debe ser distribuida en 6 atletas, pero se opta por 11 con el objetivo de asegurar más representantes en las justas.