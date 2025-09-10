Este miércoles, 10 de septiembre, se realizará un corte de agua en San José, Pavas y Tibás que afectará a varias comunidades durante 12 horas, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m..

El suministro de agua se suspenderá mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en la planta de La Uruca y en La Valencia, lo que impactará a distintas zonas de la capital.

Entre las comunidades afectadas se incluyen:

San José: La Uruca, Hospital, Merced, Mata Redonda, Hatillo y San Sebastián.

La Uruca, Hospital, Merced, Mata Redonda, Hatillo y San Sebastián. Pavas: Pavas y León XIII.

Pavas y León XIII. Tibás: Algunas zonas del cantón también se verán afectadas.

Autoridades recomiendan almacenar agua con anticipación y tomar precauciones durante el corte, ya que el servicio se restablecerá hasta la noche del mismo día.