Este miércoles, 10 de septiembre, se realizará un corte de agua en San José, Pavas y Tibás que afectará a varias comunidades durante 12 horas, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m..
El suministro de agua se suspenderá mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en la planta de La Uruca y en La Valencia, lo que impactará a distintas zonas de la capital.
Entre las comunidades afectadas se incluyen:
- San José: La Uruca, Hospital, Merced, Mata Redonda, Hatillo y San Sebastián.
- Pavas: Pavas y León XIII.
- Tibás: Algunas zonas del cantón también se verán afectadas.
Autoridades recomiendan almacenar agua con anticipación y tomar precauciones durante el corte, ya que el servicio se restablecerá hasta la noche del mismo día.