Estos sectores del GAM tendrán suspensión de luz este domingo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) indicó a través de su plataforma web que se llevará a cabo la suspensión del servicio de electricidad en dos sectores del Gran Área Metropolitana durante el día y tarde del domingo 31 de mayo.

¿De cuáles lugares se tratan?

Los sitios en donde se suspenderá el fluido eléctrico corresponden a San Pedro de Montes de Oca y Hatillo 2.

En el caso de San Pedro de Montes de Oca, la suspensión será de 7:00 am a 4:30 pm, mientras que en Hatillo 2 será de 7:00 am a 4:00 pm.

El motivo de la suspensión corresponde al mantenimiento de obras eléctricas.