Vecinos de San Vicente de Nicoya, son los niños musicos Yeshua Grijalba, Said Virrarreal, Said Gribalba y Mateo Medina, que a pesar de su corta edad, son responsables de mantener la tradición de la ejecución de la marimba. Dirigidos por Wagner Grijalba, esta agrupación musical, denominada “Los del Gris”, que ejecutan ritmos típicos con su particular ejecución. Todos los integrantes tienen conocimientos básicos de música, por lo que sorprenden por la destreza para tocar varios instrumentos.