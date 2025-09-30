Escrito por: Eduardo Troconis.

La segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26 arrancó este martes con marcadores que dejaron mucho de que hablar. Con el paso de los partidos, los equipos se van posicionando en las diferentes zonas de la tabla de posiciones.

Lo más destacado

Real Madrid imparable: goleó 0-5 al Kairat en condición de visitante con Hattrick de Mbappé, que registra ya 5 goles en apenas 2 partidos de la competición, lo que lo posiciona como goleador con diferencia del certamen.

goleó 0-5 al Kairat en condición de visitante con Hattrick de Mbappé, que registra ya 5 goles en apenas 2 partidos de la competición, lo que lo posiciona como goleador con diferencia del certamen. Marsella arrasó con Ajax: contundente 4-0 en Francia, uno de los resultados más llamativos de la jornada.

contundente 4-0 en Francia, uno de los resultados más llamativos de la jornada. Inter sólido en casa: venció 3-0 al Slavia Praga con autoridad.

venció 3-0 al Slavia Praga con autoridad. Chelsea sufrió pero ganó: con un hombre menos, derrotó 1-0 al Benfica en la vuelta de Mourinho a Londres.

con un hombre menos, derrotó 1-0 al Benfica en la vuelta de Mourinho a Londres. Bayern sin piedad: aplastó 1-5 al Pafos en Chipre.

aplastó 1-5 al Pafos en Chipre. Atlético Madrid se lució: 5-1 al Frankfurt en el Metropolitano con goles de Griezmann y Julián Álvarez.

Las sorpresas

Galatasaray: venció 1-0 al Liverpool en Estambul con gol de Osimhen

venció 1-0 al Liverpool en Estambul con gol de Osimhen Tottenham rescató un empate: con remontada incluida, los goles de Van de Ven y Gundersen hicieron que los ‘Spurs’ igualaran 2-2 contra el Bodø/Glimt en Noruega.

Este miércoles continuará la segunda jornada de la competición, que promete muchas emociones con duelos como Barcelona vs PSG.