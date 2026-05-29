Estos fueron los objetos decomisados a funcionario del Estado portador de pornografía infantil

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo la detención de un hombre de apellidos Jiménez Cambronero en el sector del barrio Chapultepec en Curridabat, por el delito de la acumulación de material pornográfico infantil.

El hombre que laboraba en la Dirección General de Migración y Extranjería contaba con 158 archivos de material de pornografía de infantes, por lo que el Organismo de Investigación Judicial detuvo al sujeto que se dirigía hacia su trabajo.

Al hombre se le decomisaron varios objetos en los que se analizará si contenían del material por el cual se le acusa. Entre los artefactos retenidos por las autoridades se encuentran dos computadoras, seis discos duros, un teléfono celular, dos llaves de memoria y una tarjeta micro SD.