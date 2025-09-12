El Instituto Meteorológico Nacional advierte que lluvias fuertes durante el fin de semana serán generadas por la combinación de la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical.

Asimismo, indicó que, el ingreso de un sistema de baja presión desde el sur de Centroamérica, creará condiciones altamente inestables en gran parte del país.

Gabriela Chinchilla, meteoróloga del IMN, añadió que este escenario, sumado a factores locales como el calentamiento diurno y el ingreso de brisas marinas, favorecerá precipitaciones y tormentas eléctricas.