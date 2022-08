La Champions League está cerca de firmar a todos los equipos que estarán en la Fase de Grupos, este martes se definieron los primeros 3 de los 6 campos que hacía falta por rellenar.

El Benfica no tuvo piedad del Dinamo Zagreb y lo goleó en un global de 5-0, el equipo portugués con esto se mete de lleno a la Fase de Grupos.

El Viktoria Plzen dejó por fuera al Qarabag luego de derrotarlo en su casa 2-1 y dejando el global con ese marcador, en el primer juego habían empatado 0-0.

Maccabi Haifa terminó con la esperanza del Estrella Roja al empatar 2-2 con un gol al minuto 89′ dejando el global 4 a 5 a favor del Maccabi.

Este miércoles se definirán otros tres clasificados a la Fase de Grupos de la Champions League con los siguientes partidos: PSV vs Rangers, Dinamo Zagreb vs Bodo y Trabzonspor vs Copenhague.

Las series avanzan de la siguiente manera:

PSV 2-2 Rangers

Dinamo Zagreb 0-1 Bodo

Trabzonspor 1-2 Copenhague

Vale la pena destacar que para esta edición el gol de visita ya no cuenta en las eliminatorias.

El sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League se dará el 25 de agoto.