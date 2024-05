Varios jóvenes del Deportivo Saprissa se han ido consolidando en la institución morada y algunos de ellos podrían salir al extranjero.

Juan Carlos Rojas habló hoy en 120 Minutos. El presidente de Saprissa afirma que jugadores como Kevin Chamorro cuando salgan, tendrán un tetracampeonato en su carta de presentación.

Además de hablar sobre el perfil de los jugadores, Rojas habló sobre generalidades del título, trabajo del técnico y las salidas y entradas que tienen previstas.

En cuanto a jugadores, el presidente se refirió a el defensa Gerald Taylor y el delantero Warren Madrigal.

“Por Taylor y Warren yo creo que ha habido algo más que un simple interés general, ya es que lo están viendo, que vienen, que preguntan, que se empieza a pelotear tal vez algunos términos, pero todavía nada en firme”.

“Estas cosas uno no sabe hasta a donde van a llegar, pero no me extrañaría que esos dos jugadores sea ahora o en seis meses ya den ese salto”

Insiste que la posibilidad de salida radica en el talento de los dos y que cuentan con la edad ideal para dar un nuevo paso en sus carreras profesionales. Aun así no asegura una oferta formal.

No dio mayor detalle sobre la situación del portero Kevin Chamorro por el momento.

También dijo en otras declaraciones que la continuidad de Esteban Alvarado no dependerá de él, sino de la decisión de Sergio Gila, gerente deportivo de la institución.

