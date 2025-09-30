La cantante italiana Laura Pausini se presentará en suelo costarricense el 29 abril 2026 en el Estadio Nacional. La productora del concierto anunció hoy las fechas en que estarán a la venta los boletos para el concierto.
La venta de las entradas se realizará en 3 etapas:
- Preventa exclusiva para clientes AMEX: 2 de octubre a partir de las 10:00 a.m
- Preventa para Tarjetas BAC: 3 de octubre a partir de las 10:00 a.m
- VENTA GENERAL: 4 de octubre 8:00 a.m.
Pausini regresa a Costa Rica
La italiana se presentará en el país por segunda vez, es esta ocasión su concierto se realizará en el Estadio Nacional.
Pausini llegará a Costa Rica con su undécima gira mundial “Yo canto” que arrancará en marzo de 2026 en España. El tour tendrá paradas en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.
Su trayectoria
La artista cuenta con una trayectoria de más de 30 años y reconocimientos donde figuran premios Grammy, Latin Grammy, así como nominaciones al Oscar y Emmy.