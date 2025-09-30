La cantante italiana Laura Pausini se presentará en suelo costarricense el 29 abril 2026 en el Estadio Nacional. La productora del concierto anunció hoy las fechas en que estarán a la venta los boletos para el concierto.

La venta de las entradas se realizará en 3 etapas:

Preventa exclusiva para clientes AMEX: 2 de octubre a partir de las 10:00 a.m

Preventa para Tarjetas BAC: 3 de octubre a partir de las 10:00 a.m

VENTA GENERAL: 4 de octubre 8:00 a.m.

Pausini regresa a Costa Rica

La italiana se presentará en el país por segunda vez, es esta ocasión su concierto se realizará en el Estadio Nacional.

Pausini llegará a Costa Rica con su undécima gira mundial “Yo canto” que arrancará en marzo de 2026 en España. El tour tendrá paradas en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Su trayectoria

La artista cuenta con una trayectoria de más de 30 años y reconocimientos donde figuran premios Grammy, Latin Grammy, así como nominaciones al Oscar y Emmy.