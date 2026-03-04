El Parque Metropolitano La Sabana fue lugar de un aparatoso accidente esta madrugada. Un conductor se salió de la calle y chocó contra la estatua de León Cortés.

¿A qué hora se dio el accidente?

Según el reporte, el accidente ocurrió a las 3:30 a.m. El conductor, que viajaba en sentido de Paseo Colón hacia La Sabana, no logró tomar la curva y continuó en línea recta hasta impactar primero un semáforo y luego la estructura.

¿Qué se sabe sobre el conductor que chocó contra la estatua de León Cortés?

Tras el aparatoso accidente, el conductor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en condición crítica.

¿Cómo quedó la estatua?

Producto del impacto, detalles como el león que mantenía en la parte de abajo, fue completamente destruido, sacado de la base donde estaba.

Imágenes de los daños

