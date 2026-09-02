Estos consejos harán su baño un lugar más cómodo

La elección de muebles con lavatorio integrado, espejos con repisas ocultas y grifería en colores como negro o dorado puede convertir el baño en un espacio más acogedor y organizado.

Natalia Gutiérrez recomienda optar por colores claros en las paredes para dar amplitud a baños reducidos y utilizar alfombras de material duro que absorben la humedad sin acumular olores.

La experta destaca la importancia de contar con inodoros que ahorran agua y con sistemas higiénicos para abrir la tapa sin contacto, así como de mantener una armonía entre todos los elementos para que los invitados se sientan bien recibidos.