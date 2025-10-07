La aparición de hemorroides está frecuentemente ligada a hábitos como una dieta baja en fibra, el estreñimiento y permanecer sentado por largos periodos. Este padecimiento suele hacerse más común a partir de los 45 años, afectando por igual a hombres y mujeres.

Incorporar fibra a la alimentación diaria y mantener una hidratación adecuada son las primeras líneas de defensa para suavizar las heces y facilitar su evacuación. Evitar esperar demasiado para ir al baño y no hacer esfuerzos excesivos también son medidas preventivas clave.

Para quienes ya presentan síntomas, los baños de asiento con agua tibia pueden aliviar la molestia de manera significativa. En casos más persistentes, existen tratamientos médicos que van desde la ligadura con banda elástica hasta procedimientos quirúrgicos.