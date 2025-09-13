Un proyecto de ley busca que las personas privadas de libertad deban trabajar o estudiar como requisito para obtener beneficios carcelarios. La iniciativa, presentada por la diputada María Marta Carballo, propone que quienes participen en estas actividades puedan optar a reducciones de pena y otros incentivos.

El plan establece que las jornadas serán de hasta ocho horas diurnas, bajo control de la Dirección General de Adaptación Social y con respeto a los derechos humanos. Los delitos graves, como homicidios, narcotráfico o delitos sexuales, deberán cumplir estas labores dentro de la cárcel.

El salario se distribuiría en cuatro partes: 25% para pensiones alimentarias, 25% para deudas civiles, 25% para el Estado y 25% para gastos personales del reo. Además, quienes estudien deberán comprobar avances académicos, lo que busca garantizar una verdadera reinserción social.

Actualmente, el 65% de la población carcelaria no trabaja ni estudia, mientras que cada reo le cuesta al Estado más de 22 mil colones diarios. Con este proyecto, se busca que los privados de libertad contribuyan a su manutención y se preparen para reincorporarse a la sociedad.

El plan ya fue dictaminado en la Comisión de Jurídicos y ahora pasará al plenario legislativo