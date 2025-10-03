La Presidencia de la República fue denunciada este jueves ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por un ciudadano de apellido Delgado, quien cuestionó una presunta beligerancia política.

Según la denuncia, la molestia surge porque en las redes sociales institucionales se publicó un mensaje en el que se cuestionaba el trabajo del ente electoral, acompañado de la imagen del presidente junto con un cintillo que decía: “Cayó la mordaza”.

La publicación generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios consideraron inadecuado el uso de cuentas oficiales para transmitir mensajes con un aparente tinte político.

Ante la polémica, la imagen fue eliminada horas más tarde y, en su lugar, se colocó información general sobre las entidades públicas.

Ahora, el caso quedará en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que deberá valorar si existió una falta a la normativa relacionada con la neutralidad política que deben mantener las instituciones estatales.