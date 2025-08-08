El anuncio de un potenciador sexual en redes sociales podría sonar tentador, pero los riesgos para su salud podrían costarle caro.

El producto “Pink Pussy Cat” se vende en redes sociales como natural, pero está adulterado y podría generar una intoxicación.

“Si el medicamento es propiamente tadalafilo y la persona lo está consumiendo según la preescripción médica, efectivamente podría enviarlo a la clínica, al hospital. Si el producto no tiene registro sanitario y se dice que es “tadalafilo”, pero es otra sustancia y no tiene registro, es un producto que estamos consumiendo sin saber propiamente”, comentó Yajaira Quesada, del Colegio de Farmaceúticos de Costa Rica.

Recientemente el Ministerio de Salud emitió una advertencia tras detectar que este producto tiene tadalafilo, sin declararlo en su etiquetado, lo que lo convierte en un producto adulterado. Además se confirmó que carece de registro sanitario.

Pero, ¿qué es el tadalafilo?

“El tadalafilo es un medicamento que se utiliza para la disfunción eréctil principalmente. El tema aquí es que las personas están consumiendo algo que no sabe que están consumiendo, porque se supone que es un producto natural que está adulterado con un principio activo que tiene interacciones que puede producir efectos a nivel cardiovascular, bajar la presión arterial, tiene interacciones con otros medicamentos y puede también poner en riesgo a pacientes que ya tienen condiciones especiales de salud“, comentó Mónika Hidalgo, del Centro de Información de Medicamentos de la UCR.

Riesgos

Antes de dejarse llevar por ofertas milagrosas o supuestos potenciadores sexuales naturales, verifique, investigue y consulte con un médico.