El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria a la población y al sector cosmético sobre el uso de dos sustancias químicas prohibidas a nivel internacional, presentes en algunos esmaltes y geles semipermanentes para uñas.

Según autoridades europeas, estos compuestos pueden ser cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción.

Sustancias prohibidas

Las sustancias señaladas por su riesgo para la salud son:

Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide

Dimethyltolylamine

Ambos compuestos han sido clasificados como peligrosos por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y su uso está prohibido en productos cosméticos en la Unión Europea.

Riesgos para la salud

El uso continuo o frecuente de esmaltes y geles que contengan estas sustancias podría provocar:

Cáncer

Alteraciones genéticas

Problemas de fertilidad

Enrojecimiento o irritación de la piel

Síntomas respiratorios

El Ministerio hace un llamado urgente a la ciudadanía a no comprar ni utilizar productos que contengan estos ingredientes. En caso de ya haberlos adquirido, se recomienda desecharlos de forma segura o devolverlos al punto de venta.

Acciones del Ministerio de Salud

Las autoridades sanitarias solicitaron a fabricantes, importadores y distribuidores revisar y retirar del mercado todo producto que contenga las sustancias prohibidas en un plazo máximo de un mes. De no cumplir, se procederá con medidas como:

Cancelación de registros sanitarios

Decomisos

Retiro obligatorio de productos del mercado

También se pidió a los titulares de registros notificar las marcas involucradas para mantener a la población informada.

Compromiso con la salud pública

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento de normas internacionales.