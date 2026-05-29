Esto podría pasarle a su cuerpo si toma dos litros de cerveza al día

A veces por diversión, en algunos casos por circunstancias sociales o también por gusto. La cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero existen personas que exceden su consumo, una situación que podría traer graves consecuencias a la salud.

Especialistas advierten que este hábito en exceso expone al organismo a una sobrecarga constante de calorías, deshidratación y alteraciones en sistemas clave como el hígado, el cerebro y el aparato digestivo.

Por ejemplo, beber dos litros de cerveza diariamente supera ampliamente los límites considerados de bajo riesgo por expertos en salud y puede provocar daños importantes en distintos órganos del cuerpo.

¿Cómo afecta al sistema digestivo?

El consumo frecuente de cerveza puede irritar la mucosa protectora del estómago, aumentando el riesgo de gastritis y reflujo.

Además, dos litros diarios pueden representar entre 800 y 1.000 calorías extra por día, situación que favorece el aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal.

El hígado es uno de los órganos más afectados

El hígado debe trabajar constantemente para metabolizar grandes cantidades de alcohol, lo que con el tiempo puede derivar en hígado graso alcohólico, hepatitis alcohólica e incluso cirrosis.

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Expertos explican que esta enfermedad puede desarrollarse tras años de consumo continuo superior a 80 gramos de alcohol diarios en hombres o 50 gramos en mujeres.

¿Por qué provoca deshidratación?

El alcohol inhibe la hormona antidiurética, generando una pérdida constante de líquidos y minerales esenciales.

Esto provoca síntomas frecuentes como fatiga, dolores de cabeza y sensación de agotamiento.

También afecta el sueño y el cerebro

Aunque muchas personas sienten sueño tras consumir alcohol, los especialistas señalan que el descanso pierde calidad y se altera el ciclo profundo del sueño.

A largo plazo, el consumo excesivo también puede deteriorar la memoria, la coordinación y la agilidad mental debido al impacto sobre las conexiones cerebrales.