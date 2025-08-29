El proceso de expropiación de terrenos podría retrasar significativamente la construcción del nuevo hospital de geriatría, proyecto urgente dada la creciente población adulta mayor en el país.

La Junta de Salud del hospital señaló que el mayor obstáculo radica en la incapacidad de avanzar con la etapa de licitación, lo cual postpone la meta de tener el centro listo para el 2030.

Especialistas en salud pública insisten en la necesidad de agilizar estos trámites para responder a la demanda de servicios médicos especializados para este segmento poblacional.