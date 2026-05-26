Un trágico ataque armado cobró la vida de una pareja, de 19 y 18 años respectivamente, ante los propios ojos de su hija de tan solo tres años en barrio Las Palmas de Guápiles, en Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la casa y dispararon contra la pareja en múltiples ocasiones.

El joven murió en la sala de la vivienda, mientras que la mujer intentó refugiarse en el baño, pero fue alcanzada por los disparos.

El hombre fallecido fue identificado con el apellido Madrigal, de 18 años, mientras que la mujer asesinada correspondía al apellido Leonard, de 19 años.

PANI tomó una decisión

Tras el ataque, oficiales de Fuerza Pública encontraron a la menor llorando dentro de la casa y la pusieron bajo resguardo.

En una imagen conmovedora, oficiales se hicieron cargo de ella hasta que acudiera una autoridad pertinente para su cuidado.

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El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que la niña sobrevivió y actualmente permanece bajo custodia del PANI.