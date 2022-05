Christian Nodal aprovechó su visita a nuestro país para quitarse el último tatuaje que tenía de Belinda.

En redes sociales se hizo viral el cambio del mexicano y se conoció quién fue el artista y cuánto pagó para tapar Utopía con una flor.

Fue el propio intérprete de Botella tras botella quien compartió las primeras imágenes de su nuevo tatuaje en sus historias de Instagram.

Gracias a ello se sabe que Christian Araya y su hija Catalina fueron los encargados de recibirlo en nuestro país.

En entrevista para el programa Ventaneando, padre e hija compartieron algunos detalles sobre su encuentro con el cantante mexicano.

Christian Ayala confesó que desconocía toda la polémica que giraba en torno a la ex pareja.

“Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje”.

También contó que durante su encuentro con Nodal no profundizaron sobre el motivo por el cual se quería tapar la palabra que tenía en la frente.

Solo concordaron en qué tipo de flor quedaría al final.

“Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano […] resulta que hoy, ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de que era eso, de lo que estaba cubriendo”, declaró.

Así, el intérprete de Adiós amor logró su cometido, tapar definitivamente el último tatuaje que conservaba relacionado con su ex novia.

Y se llevó uno más, un corazón verde en la mano realizado por la pequeña Catalina.

Cabe recordar que hace unos meses Nodal tapó el nombre de la actriz, “BELI”, con los cuatro palos de póker: corazón, diamante, espada y trébol; también tapó su mirada que tenía plasmada en el pecho.

Después de que padre e hija terminaron de plasmar sus diseños, Christian Nodal se dispuso a pagar, pero el tatuador se negó a recibir el dinero.

Sin embargo, el cantante mexicano no quiso partir sin reconocer el talento de Catalina y le pagó.

“Yo le dije que no, que no era nada, que ya solamente el hecho de haber estado ahí y toda la publicidad que nos dio con sus redes no le íbamos a cobrar.

Pero él no quiso y dijo: ‘Yo algo le tengo que dar a Catalina porque este es mi tatuaje preferido de ahora en adelante’

Sacó un puño de billetes y se los dio”, comentó el tatuador.

El orgulloso padre mencionó que su hija agarró el dinero y lo guardó sin revelar la cantidad que recibió por su corazón verde.

Por esa razón hasta el momento se desconoce cuánto fue.

Tuvieron la oportunidad de convivir con el cantante desde el escenario.

Pues los invitó a disfrutar de su música desde una zona preferencial en el concierto que ofreció en Costa Rica.