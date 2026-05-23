La presidente de la República, Laura Fernández, se reunió con Chayanne, en el concierto que el puertorriqueño brindó en territorio nacional este sábado.

Fernández mantuvo una conversación por varios minutos con el artista.

¿Qué le dijo Laura Fernández a Chayanne?

En sus redes sociales, la mandataria compartió el intercambio.

“Este es su show número 10 para los ticos, ahora lo revisé. Sí señor, tiene 3 décadas de regalarnos música”.

Además, Laura Fernández aprovechó el espacio para darle a entender a Chayanne su trascendencia a nivel internacional.

“Ha inspirado a muchos artistas nacionales, a muchos músicos, nos ha enamorado con sus canciones, el pueblo costarricense te quiere, aquí tienes siempre las puertas abiertas”.

Fotos

Antes de tomarse unas fotos, la presidente le pidió al artista que los pusiera a “bailar bastante”.

¿Y qué dijo Chayanne?

Se mostró muy agradecido con sus palabras y afirmó que Costa Rica es uno de los primeros países que lo vio crecer.