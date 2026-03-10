Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La madre del joven sospechoso de apuñalar a un estudiante de 18 años en Liberia reaccionó de inmediato al darse cuenta que su hijo asesinó a otro y lo primero que hizo fue llamarlo para pedirle que se entregara a las autoridades.

El caso ocurrió la mañana de este lunes cuando Liam Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, fue atacado con un arma blanca por otro estudiante de 19 años de apellido Rodríguez, mientras ambos se dirigían al colegio en Liberia, Guanacaste.

El ataque quedó grabado por una persona que pasaba por el lugar y el video comenzó a circular en redes sociales, lo que permitió conocer con detalle lo ocurrido.

La primera reacción de la madre

Tras enterarse de lo sucedido y observar el video, la madre del sospechoso decidió comunicarse con su hijo para confrontarlo.

“Cuando me enteré lo llamé y le dije que dónde estaba, que si él hizo eso, que se entregara, que por favor se entregara, que eso era lo mejor que tenía que hacer”, relató la mujer en entrevista con Noticias Repretel.

Según contó, el joven inicialmente le respondió que sí lo haría y que se entregaría, pero luego dejó de contestar las llamadas.

La madre ayudó a ubicarlo

Ante la falta de respuesta, la mujer logró ubicarlo en la casa de un amigo y contactó a las autoridades para facilitar su detención.

Incluso indicó a los oficiales dónde se encontraba para que pudieran capturarlo sin que se produjera una situación violenta.

“Yo les dije que yo se los iba a entregar, pero que no llegaran violentos”, explicó.

El joven finalmente fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública y agentes del OIJ y presentado ante la Fiscalía.

Un crimen entre compañeros

Según la investigación preliminar, ambos jóvenes eran vecinos y compañeros de colegio. El día del ataque se encontraron en una parada de autobús cuando se dirigían a clases.

Tras una discusión, el sospechoso apuñaló a la víctima al menos tres veces. El joven se trasladó al hospital, pero murió a causa de las heridas.

El caso se investiga como homicidio calificado, delito por el que el sospechoso podría enfrentar una pena de hasta 35 años de prisión.

La muerte del estudiante ha causado conmoción en la comunidad de Liberia, donde familiares y vecinos lamentan la pérdida del joven que estaba próximo a terminar el colegio.