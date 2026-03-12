Una tragedia se registró la noche de este miércoles en Quepos, luego de que un hombre abriera fuego contra una vivienda y posteriormente ingresara al inmueble donde se encontraban varias personas.

Durante el ataque, un bebé resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en la nuca, que se alojó en su cerebro. El menor se trasladó en un vehículo particular al Hospital de Quepos, donde falleció minutos después pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

En el mismo hecho, un hombre también resultó herido tras recibir un disparo en uno de sus glúteos. Él se ltrasladó al mismo centro médico y se reporta en condición estable.

Le puede interesar: Video capta el momento de la violenta balacera que dejó un bebé fallecido



Seis personas estaban dentro de la casa

De acuerdo con la información preliminar, seis personas se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque, entre ellas tres adultos y tres menores de edad.

Vehículo del sospechoso apareció quemado

Horas después del tiroteo, las autoridades localizaron en Parrita un vehículo completamente quemado, el cual presuntamente se transportó el atacante.

Según el informe, el automóvil habría sido incendiado para eliminar posibles evidencias que permitieran identificar al responsable del ataque.

Investigación en curso

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial, que realiza las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, el motivo del ataque y la identidad de los responsables de este crimen que cobró la vida de un menor.