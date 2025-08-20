Escrito por: Eduardo Troconis.

Real Club Deportivo España emitió este miércoles un comunicado oficial en el que confirmó que ha recibido la resolución del Comité Disciplinario de Concacaf, el cual impuso una sanción de diez partidos de suspensión a su director técnico, Jeaustin Campos, por supuestos gestos discriminatorios realizados durante el partido de visita disputado en la ciudad de Guatemala por la Copa Centroamericana.

La institución lamentó la “confusión” generada por la interpretación del gesto y, en cumplimiento con los plazos establecidos por el organismo regional, anunció que iniciará un procedimiento de apelación con el objetivo de presentar los elementos que consideran pertinentes para el análisis del caso y con el objetivo de reducir la sanción o, en su defecto, eliminarla.

En el mismo comunicado, el Club reiteró su rechazo absoluto a toda forma de discriminación y reafirmó su compromiso con los valores de respeto, inclusión y deportividad que promueve el fútbol y la institución.

Finalmente, Real España se puso a disposición del Comité Disciplinario de la Concacaf para colaborar en el esclarecimiento del caso y evitar cualquier tipo de malentendido que pueda afectar la imagen del club.