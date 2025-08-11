Un grave incidente ocurrió el pasado 9 de agosto en el centro comercial Multiplaza Escazú, cuando un niño de 7 años fue atacado por un perro de raza pitbull mientras descendía por las gradas eléctricas del establecimiento. El menor, identificado como Mateo, sufrió heridas considerables tras ser mordido por el animal, que no portaba bozal ni correa adecuada al momento del ataque.

Según relató su madre, Melissa Gutiérrez Marín, a Noticias Repretel, el ataque ocurrió sin provocación alguna. “Mateo es un niño que ama a los animales. Solo bajábamos las gradas cuando el perro se lanzó sobre él”, expresó a través de sus redes sociales. El niño resultó herido, en estado de shock y con la piel desgarrada.

Dueño del perro huyó del lugar

Tras el ataque, el dueño del perro abandonó el lugar sin ofrecer ayuda ni brindar información sobre su identidad, situación que agravó aún más la indignación de la familia. Ante esto, la madre ha tomado la decisión de interponer una denuncia formal contra el dueño del animal, así como una demanda contra Multiplaza Escazú por daños y perjuicios.

Señalan fallos graves en protocolo de emergencia del centro comercial

Gutiérrez Marín también cuestionó fuertemente la respuesta del centro comercial tras el incidente. Afirmó que:

No había personal capacitado para atender emergencias médicas en el sitio.

para atender emergencias médicas en el sitio. La ambulancia fue solicitada únicamente por ella y tardó más de 15 minutos en llegar.

y tardó en llegar. No se activó ninguna póliza de seguros para asistir al menor.

de seguros para asistir al menor. Los responsables del perro huyeron sin responder por lo ocurrido .

. El centro comercial se negó a entregar los videos de seguridad que podrían identificar al agresor o esclarecer los hechos.

Hasta el momento, Multiplaza Escazú no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.