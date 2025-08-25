Jermaine Cruickshank, hijo del expresidente de Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, murió la noche de este domingo tras ser atacado por un sujeto en un bar ubicado en el centro de Limón.

La versión que se mantiene es que él había llegado minutos antes del ataque en el local comercial, con la intención de ver un partido. En un momento dado, dos sujetos en motocicleta se estacionan cerca al lugar, uno de ellos, con ropa deportiva, ingresa al bar, se le acerca a la víctima y lo ataca con un arma de fuego.

Reacción de Cruickshank

Al parecer, Cruickshank, al notar su presencia se asustó y trató de escapar:

Uno de los sujetos de la motocicleta se baja, ingresa al bar vestido en ropa deportiva y con el casco puesto, esto llamó la atención del señor Cruickshank y de inmediato trató de alejarse de la mesa, pero en ese momentó le empezó a disparar, terminando con la muerte del señor Cruickshank“, dijo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

Todavía no hay hipótesis de las razones del asesinato. El caso se mantiene en investigación.