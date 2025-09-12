Un trágico accidente se registró la tarde de este jueves en el barrio Lechero de Los Chiles, Alajuela. Un niño de 12 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de media tensión que estaba colgando a baja altura.

Niño jugaba fútbol cuando ocurrió la tragedia

De acuerdo con testigos, el menor se encontraba jugando fútbol cerca de su casa cuando tocó el cable que se encontraba prácticamente sobre la acera. En ese momento recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inconsciente.

Cruz Roja confirmó el fallecimiento

La Cruz Roja Costarricense informó que la alerta ingresó al sistema 9-1-1 pasadas las 5:00 p.m. y al llegar al lugar confirmaron que el menor estaba en paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado sin signos vitales en la escena.

Riesgo de los cables de media tensión

Los cables de media tensión pueden superar los 35 mil voltios, lo que representa un riesgo mortal en caso de contacto directo. Bomberos recordaron que en este tipo de emergencias no se debe intentar mover el cable ni a la víctima, sino llamar de inmediato al 9-1-1 para que personal especializado atienda la situación.

Más de 15 muertes por descargas eléctricas en 2025

Según datos de la Cruz Roja, en lo que va del año ya se contabilizan al menos 15 fallecimientos por descargas eléctricas en Costa Rica, lo que genera preocupación entre las autoridades y comunidades.