El cierre de las fiestas patrias en Costa Rica estuvo marcado por diferentes enfrentamientos en zonas como Quepos, Monteverde y Alajuela. Este último se presentó en un conocido centro comercial.

¿Qué pasó?

Jóvenes se enfrentaron a los golpes contra guardias de seguridad. En medio del enfrentamiento, se usó varillas y sillas, mesas y basureros que habían en el sitio.

Posible razón del pleito

Al parecer, los jóvenes llegaron al centro comercial después de las actividades del 15 de setiembre y empezaron a fumar e ingerir bebidas alcohólicas en el lugar. Un guardia les indica que estas actividades están prohibidas y estos responden de manera violenta.

Investigación del caso

Oficiales atacados interpondrán la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para que sean los agentes los responsables de indagar sobre los responsables.