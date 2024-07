Este miércoles arrancaron los Juegos Olímpicos de París 2024 con dos disciplinas, el fútbol masculino y el rugby.

En el rugby que se juega en el formato “Seven” se dieron 12 partidos y acá repasamos todos los marcadores.

Nueva Zelanda inició la participación en rugby contra Sudáfrica, donde Nueva Zelanda derrotó 17-5 a los africanos.

Irlanda arrolló sin piedad a Japón con un contundente 40-5, los japoneses solo lograron hacer un try durante todo el partido.

Fiyi demostró su poderío contra Estados Unidos y los aplastó con un contundente 34-12.

Francia y Uruguay regalaron uno de los mejores juegos de este inicio de Juegos Olímpicos, los locales sufrieron para conseguir la victoria ante los uruguayos por 19-12.

Argentina debutó con pie derecho, derrotó a Samoa con un 28-12.

Australia volvería a jugar esta vez ante Kenia y volvería a cosechar una victoria 21-7.

Nueva Zelanda también sumó su segundo gane, esta vez ante Japón por 40 a 12.

Irlanda y Sudáfrica también tuvieron un partido muy cerrado que se definió por un try, los irlandeses ganarían 10-5.

Fiyi aplastó a Uruguay con un 40-12, Estados Unidos y Francia empataron a 12, Argentina volvió a ganar 31-12 ante Kenia y Australia jugaría por segunda vez para derrotar a Samoa 21-14.

Así quedan los grupos:

Grupo A

Nueva Zelanda 6 pts Irlanda 6 pts Sudáfrica 2 pts Japón 2 pts

Grupo B

Argentina 6pts Australia 6 pts Samoa 2 pts Kenia 2 pts

Grupo C

Fiyi 6 pts Francia 5 pts Estados Unidos 3 pts Uruguay 2 pts

Fútbol

El fútbol también empezó hoy con 8 juegos donde debutó Argentina, partido que tuvo una gran polémica luego de la anotación del empate 2-2 de Argentina, se molestaron los marroquís quienes lanzaron botellas e ingresaron al terreno de juego, esto llevó a que el partido se suspendiera por una hora.

Posterior a la suspensión, se revisó el VAR y el gol fue anulado dejando a Marruecos con la victoria 2-1.

Acá los resultados:

Marruecos 2-1 Argentina

Malí 1-1 Israel

Francia 3-0 Estados Unidos

Irak 2-1 Ucrania

Japón 5-0 Paraguay

Nueva Zelanda 2-1 Guinea

Egipto 0-0 República Dominicana

España 2-1 Uzbekistán

Posiciones

Grupo A

Francia 3 pts Nueva Zelanda 3 pts Guinea 0 pts Estados Unidos 0 pts

Grupo B

Irak 3 pts Marruecos 3 pts Argentina 0 pts Ucrania 0 pts

Grupo C

España 3 pts Egipto 1 pt República Dominicana 1 pt Uzbekistán 0 pts

Para este jueves 25 de julio tendremos por Canal 11 desde las 6 a.m. Balonmano, a las 11 a.m. debuta Brasil en el fútbol femenino y también tendremos el Francia vs Colombia en fútbol femenino.