Una gran emergencia se presentó la tarde de este martes en San Francisco de Dos Ríos. Un ascensor cayó desde un tercer piso con dos personas atrapadas.

Al ingreso de cuerpos de emergencia, se ubicó a estas dos personas, las cuales se encontraban en condición crítica.

“El dispositivo que estaban utilizando por medio de una canasta, tipo asensor, el cable es el que se colapsa, entonces ellos sufren una precipitación de aproximadamente cuatro metros, en donde esto representa una condición crítica“, dijo Minyar Collado, de la Cruz Roja.

Collado afirma que el problema se debió a un cable que sostenía el sistema manual (ascensor).

Ambos pacientes fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia.

El llamado de emergencia fue realizado por personas que estaban en la vivienda. Al parecer, los implicados realizaban la instalación del asensor, el cableado colapsó y las víctimas quedaron en la planta baja de la casa.