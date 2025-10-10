Un deslizamiento de tierra en La Carpio provocó la evacuación de 36 personas, luego de que un terraplén cayera sobre varias viviendas y seis personas quedaran atrapadas inicialmente.

Los cuerpos de socorro, incluyendo Cruz Roja y Bomberos, realizaron labores de rescate para auxiliar a los afectados y evaluar los daños estructurales en la zona.

Aunque las condiciones del terreno y las lluvias complicaron las operaciones, finalmente se logró controlar la situación y atender a todas las personas evacuadas.