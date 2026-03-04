Esta madrugada se registró un aparatoso accidente en el Parque Metropolitano La Sabana. Un conductor a gran velocidad chocó contra la estatua de León Cortés.

¿Cómo se dio el accidente?

Según el reporte, el accidente ocurrió a las 3:30 a.m. El conductor, que viajaba en sentido de Paseo Colón hacia La Sabana, no logró tomar la curva y continuó en línea recta hasta impactar primero un semáforo y luego la estructura de bronce del monumento.

¿Qué se sabe sobre el conductor que chocó contra estatua de León Cortés?

A pesar del daño generado a la obra, muchas personas han preguntado por el estado de salud del conductor que protagonizó el accidente.

Lo que se sabe en este momento es que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios luego de la violenta colisión.